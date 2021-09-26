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В Украину снова вернется похолодание: названа дата

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Воскресенье 26 сентября 2021 20:15
В Украину снова вернется похолодание: названа дата Фото: Погода в Украине принесет похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине после теплых выходных принесет похолодание - температура воздуха снизится днем и особенно ночью. Связано это с антициклоном, который будет управлять синоптической ситуацией до конца сентября - начала октября.

Что будет с погодой в стране в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, уже с понедельника, 27 сентября, в стране станет немного прохладнее, но будет довольно солнечно, без сильного ветра.

Температура завтра +13+16, на западе +14+18 (на Закарпатье +20+22), на юге +16+19 градусов. Ночью по стране +5+10.

В Украину снова вернется похолодание: названа дата

Скрин: Погода в Украине 27 сентября (meteo.gov.ua)

Во вторник, 28 сентября похолодает до +10+14, на Закарпатье +17+19, на западе и юге +13+16 градусов. Ночью температура снизится до +3+7, немного теплее на юге и в Закарпатской области. На востоке и в части центральных областей ожидается небольшая облачность и дожди.

В Украину снова вернется похолодание: названа дата

Скрин: Погода в Украине 28 сентября (meteo.gov.ua)

29 сентября по всей стране будет ясная солнечная погода, температура будет такой же, что и днем ранее.

Подобная ситуация будет 30 сентября и 1 октября. Днем умеренные градусы, ночью прохладно, осадки маловероятны.

В Украину снова вернется похолодание: названа датаВ Украину снова вернется похолодание: названа датаВ Украину снова вернется похолодание: названа дата

Скрин: Погода в Украине с 29 сентября по 1 октября (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, ждать ли первого снега и морозов.

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