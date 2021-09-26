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В Україну знову повернеться похолодання: названа дата

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Неділя 26 вересня 2021 20:15
В Україну знову повернеться похолодання: названа дата Фото: Погода в Україні принесе похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні після теплих вихідних принесе похолодання - температура повітря знизиться вдень і особливо вночі. Пов'язано це з антициклоном, який буде керувати синоптичною ситуацією до кінця вересня - початку жовтня.

Що буде з погодою в країні в найближчі дні - читайте нижче в нашому матеріалі.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, вже з понеділка, 27 вересня, в країні стане трохи прохолодніше, але буде досить сонячно, без сильного вітру.

Температура завтра +13+16, на заході +14+18 (на Закарпатті +20+22), на півдні +16+19 градусів. Вночі по країні +5+10.

В Україну знову повернеться похолодання: названа дата

Скрін: Погода в Україні 27 вересня (meteo.gov.ua)

У вівторок, 28 вересня похолодає до +10+14, на Закарпатті +17+19, на заході та півдні +13+16 градусів. Вночі температура знизиться до +3+7, трохи тепліше на півдні та в Закарпатській області. На сході і в частині центральних областей очікується невелика хмарність і дощі.

В Україну знову повернеться похолодання: названа дата

Скрін: Погода в Україні 28 вересня (meteo.gov.ua)

29 вересня по всій країні буде ясна сонячна погода, температура буде такою ж, що і днем раніше.

Подібна ситуація буде 30 вересня і 1 жовтня. Вдень помірні градуси, вночі прохолодно, опади малоймовірні.

В Україну знову повернеться похолодання: названа датаВ Україну знову повернеться похолодання: названа датаВ Україну знову повернеться похолодання: названа дата

Скрін: Погода в Україні з 29 вересня по 1 жовтня (meteo.gov.ua)

Раньше синоптики оновили прогноз на жовтень і розповіли, чи чекати першого снігу і морозів.

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