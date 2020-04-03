В Украину вернется мерзкий холод и проливные дожди: синоптики назвали дату

Погода в Украине в апреле огорчит украинцев холодными днями и ливнями
Погода в Украине сильно испортится во второй половине апреля. В страну придет сезон проливных дождей с низкими температурами. Когда украинцам ждать похолодания - в материале Styler.
Синоптики Gismeteo обновили прогноз на апрель, судя по которому погода испортится уже на неделе перед православной Пасхой. Но в течение следующей недели (до 10-12 числа) ожидается преимущественно теплая (до +20 градусов) солнечная погода.
С 13 по 19 апреля будет дождить, похолодает (иногда дневная температура будет снижаться до +8+10), ночи тоже холодные.
После пасхальных праздников может похолодать еще сильнее - иногда дневная температура будет снижаться до +6+8 градусов.
До конца месяца особо теплых дней, судя по прогнозу синоптиков, не предвидится.
Ниже прогноз погоды для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова
Погода в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)
Ранее мы писали, что в Украину идет потепление до +20 градусов, но ночи по-прежнему будут холодными. В некоторых областях перепады температур будут очень серьезными.