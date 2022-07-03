В Украину движется холодный атмосферный фронт: где сильно снизится температура

Погода в Украине существенно изменится с приходом холодного атмосферного фронта с запада Европы. Из-за этого температура на большинстве территорий снизится до +22 градусов.

Какой будет синоптическая ситуация в стране в течение следующей недели - читайте ниже в нашем материале Styler.

По данным синоптика Наталки Диденко, прохлада придет в страну в среду-четверг, 6-7 июля. А первая часть недели будет жаркой.

"В большинстве наших областей со второй половины недели жара ослабнет до +22+28 градусов, лишь в восточных областях и на юго-востоке Украины жаркий воздух задержится", - сообщила синоптик.

Прогноз на 4 июля

Синоптик пишет, что в понедельник в большинстве областей температура составит в течение дня +28+34 градуса. Ближайшей ночью минимально ожидается +15+21 градус.

Будет преимущественно сухо и солнечно.

В Киеве понедельник будет горячим, до +33 градусов, и солнечным, без дождей.

Прогноз на 10 дней

По данным ресурса Gismeteo, после 7 июля придет значительное облегчение жары. В частности, в Киеве синоптики прогнозируют +21+25 в период 7-12 июля.

Скриншот: Прогноз погоды для Киева (gismeteo.ua)