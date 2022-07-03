В Україну суне холодний атмосферний фронт: де сильно знизиться температура
Погода в Україні суттєво зміниться з приходом холодного атмосферного фронту з заходу Європи. Через це температура на більшості територій знизиться до +22 градусів.
Якою буде синоптична ситуація в країні протягом наступного тижня - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
За даними синоптика Наталки Діденко, прохолода прийде в країну у середу-четвер, 6-7 липня. А перша частина тижня буде спекотною.
"В більшості наших областей з другої половини тижня спека послабне до +22+28 градусів, лише в східних областях та на південному сході України гарячіше повітря затримається", - повідомила синоптик.
Прогноз на 4 липня
Синоптик пише, що в понеділок у більшості областей температура становитиме протягом дня +28+34 градуси. Найближчої ночі мінімально очікується +15+21 градус.
Буде переважно сухо і сонячно.
У Києві понеділок буде гарячим, до +33 градусів, та сонячним, без дощів.
Прогноз на 10 днів
За даними ресурсу Gismeteo, після 7 липня прийде значне полегшення спеки. Зокрема, в Києві синоптики прогнозують +21+25 в період 7-12 липня.
Скріншот: Прогноз погоди для Києва (gismeteo.ua)
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в липні 2022.
Також ми писали, що в Києві було оновлено за червень аж три температурні рекорди.