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В Украину из-за смещения антициклона Lioba на смену заморозкам приходят морозы

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Четверг 07 октября 2021 20:37
В Украину из-за смещения антициклона Lioba на смену заморозкам приходят морозы Коллаж РБК-Украина: в Украине похолодает еще больше
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в пятницу, 8 октября, останется без осадков, но похолодает, и в стране ожидаются первые "минуса". Похолодание вызвано смещением высотного антициклона с названием Lioba и заходом более прохладных воздушных масс.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Специалисты отметили, что дожди не побеспокоят украинцев до конца текущей недели. Так, до воскресенья будет преобладать малооблачная сухая погода.

Также будет довольно ветрено - около 7-12 метров в секунду, а вот штормовые порывы силой до 20 метров в секунду ожидаются в юго-восточной части и местами в западных областях. В этих регионах метеорологи объявили I уровень опасности ("желтый").

Особо похолодание будет ощущаться в ночные часы, и в некоторых регионах столбики термометров уже опустятся ниже нуля. Таким образом на смену заморозкам на почве, что наблюдалось в последнее время, придет мороз - правда, он будет еще минимальным.

В среднем в Украине в дневное время температура воздуха составит около +10... +15 градусов, но на Закарпатье будет теплее всего - до +18 градусов.

Ночью столбики термометров в среднем будут колебаться между показателями -1 и +4 градусов.

В Украину из-за смещения антициклона Lioba на смену заморозкам приходят морозы

Карта погоды в Украине 8 октября (фото: facebook.com/UkrHMC)

Ранее народный синоптик рассказал, какая в Украине будет погода зимой 2021-2022.

Добавим также, что в Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра.

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