В Украину скоро придет настоящее тепло: синоптик назвала точную дату

Погода в Украине 25 мая будет холодной и дождливой, как и многие дни до этого. Синоптик Наталья Диденко в своем блоге в Facebook дала прогноз погоды на понедельник, а также рассказала, когда в Украину придет настоящее тепло.

В своем прогнозе синоптик сообщает, что 25 мая в Украине будет доминировать атмосферный фронт.

"Понедельник в Украине будет влажным. Атмосферный фронт, который уже сейчас хозяйничает на Западе Украины (карта 1), в течение суток распространится восточнее, поэтому в большинстве областей 25 мая ожидаются дожди. В восточной части и на юге будут дежурить небольшие осадки с солнцем. Ветер будет с севера, на Востоке Украины - с юго-востока, небольшой, максимум умеренный", - пишет синоптик.

Погода в Украине 25 мая (фото: facebook.com/tala.didenko)

Также Диденко рассказала, где завтра в Украине будет холоднее всего.

"Ближайшей ночью, хотя и не настолько тепло, однако заморозки наконец маловероятны, +6… +12 градусов. Завтра днем предполагается +14… +17 градусов, очаг холода - над Киевщиной и Карпатами, +9… +12 градусов, на Востоке и в Днепропетровской будет теплее, +15… +20 градусов. Карта 2", - добавила эксперт.

Синоптик также рассказала, какой погода 25 мая будет в Киеве.

"В Киеве завтра - хоть из дома не выходи: дождь и холодно. Ночью, правда, уже немного теплее, до +8 градусов, но днем лишь около 12 градусов. Карта 2. Небольшое потепление можно ожидать со среды", - добавила Диденко.

Погода в Украине 25 мая (фото: facebook.com/tala.didenko)

Также синоптик рассказала, что ощутимее тепло придет в Украину с 1-го по 7-е июня.

Напомним, что ранее Наталья Диденко уже рассказывала, когда в Украину придет настоящее тепло.

Ранее мы писали прогноз погоды на июнь 2020. Синоптики сообщают, что в Украине в первый месяц лета погода будет жаркой и влажной. Традиционно в этом месяце ожидаются частые грозовые ливни и высокие отметки на градусниках.