В Україну скоро прийде справжнє тепло: синоптик назвала точну дату

Погода в Україні 25 травня буде холодною і дощовою, як і багато днів до цього. Синоптик Наталка Діденко у своєму блозі Facebook дала прогноз погоди на понеділок, а також розповіла, коли в Україну прийде справжнє тепло.

У своєму прогнозі синоптик повідомляє, що 25 травня в Україні буде домінувати атмосферний фронт.

"Понеділок в Україні буде вологим. Атмосферний фронт, який вже зараз порядкує на Заході України (карта 1), протягом доби пошириться східніше, тому в більшості областей 25-го травня очікуються дощі. Східна частина та Південь чергуватимуть невеликі опади із сонцем. Вітер буде з півночі, на Сході України - з південного сходу, невеликий, максимум помірний", - пише синоптик.

Погода в Україні 25 травня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Також Діденко розповіла, де завтра в Україні буде найхолодніше.

"Найближчої вночі, хоча і не настільки тепло, проте заморозки нарешті малоймовірні, +6... +12 градусів. Завтра вдень передбачається +14... +17 градусів, вогнище холоду - над Київщиною і Карпатами, +9... +12 градусів, на Сході та в Дніпропетровській буде тепліше, +15... +20 градусів. Картка 2", - додала експерт.

Синоптик також розповіла, якою погода буде 25 травня в Києві.

"У Києві завтра - хоч із дому не виходь: дощ і холодно. Вночі, правда, вже трохи тепліше, до +8 градусів, а вдень лише близько 12 градусів. Картка 2. Невелике потепління можна очікувати з середи", - додала Діденко.

Погода в Україні 25 травня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Також синоптик розповіла, що відчутніше тепло прийде в Україну з 1-го по 7-е червня.

Нагадаємо, що раніше Наталія Діденко вже розповідала, коли в Україну прийде справжнє тепло.

Раніше ми писали прогноз погоди на червень 2020. Синоптики повідомляють, що в Україні у перший місяць літа погода буде спекотною і вологою. Традиційно в цьому місяці очікуються часті грозові зливи та високі позначки на термометрах.