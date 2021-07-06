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Украину разжарит и засушит: как долго продлится такая погода

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет сильную жару, а осадки временно отступят. Такая синоптическая ситуация будет обусловлена антициклоном Kornelieke, который "зайдет" в страну уже завтра, 7 июля.

Читайте в материале ниже, что будет с погодой в Украине в ближайшие несколько дней.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 7 июля, дожди и грозы вероятны на юге, востоке и в части центра, на остальных территориях - без осадков.

Температура днем будет +28+31 градусов, а на территориях с грозами - от +26 до +29 градусов.

Скрин: Погода в Украине 7 июля (meteo.gov.ua)

8 июля осадки вероятны на части запада, на остальных территориях сухо и с температурой +27+31 градус.

Скрин: Погода в Украине 8 июля (meteo.gov.ua)

9 июля осадков не будет. Температура по стране будет +27+32 градуса, переменная облачность.

Скрин: Погода в Украине 9 июля (meteo.gov.ua)

В субботу 10 июля станет еще жарче. Воздух прогреется до +29+33 градусов, днем будет яркое палящее солнце.

Скрин: Погода в Украине 10 июля (meteo.gov.ua)

А вот в воскресенье, 11 июля, с запада ожидается новый циклон, который накроет западные, северные области, часть центра и юга. Температура по-прежнему будет высокой - от +29 до +33 граусов.

Скрин: Погода в Украине 11 июля (meteo.gov.ua)

Ранее о том, что в Украине станет жарче, и где ожидаются грозы и дожди на Ивана Купала рассказала также синоптик Наталка Диденко.

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Погода в УкраинеУкргидометцентр