В Украину пришла сказочная зима: на фото попали невероятные пейзажи

В Украине в ночь с 20 на 21 ноября во многих областях страны выпал снег. Местами осадки были настолько сильными, что на утро жители областей наблюдали красивейшие заснеженные пейзажи. Наиболее красочные фотографии в сети Facebook в локальных сообществах опубликовали жители Сумской, Черниговской и Черкасской областей.

Шостка

Красивейшие зимние пейзажи удалось запечатлеть в Шостке в Сумской области уже к середине дня 21 ноября. По прогнозам в воскресенье в городе также ожидаются осадки. А вот уже в понедельник градусники покажут до +4 градусов, что говорит о том, что снег скоро растает.

Но сейчас температура колеблется в пределах -1 – 0 градусов, что дает возможность детям насладиться лепкой снеговиков и игрой в снежки.

Снежные пейзажи в Шостке (фото: facebook.com)

Кролевец

В Кролевце в Сумской области также ожидается подтаивание снега с начала следующей недели, однако завтрашний день также обещает порадовать жителей еще большим снегопадом.

Снег в Кролевце (фото: facebook.com)

Боровичи

Похожая синоптическая ситуация будет наблюдаться и в Боровичах в Сумской области.

Снежные пейзажи в Боровичах (фото: facebook.com)

Чернигов

В Чернигове 21 ноября выпал снег (фото: facebook.com)

Умань

Сейчас в Умани на градусниках наблюдается около +2 градусов. В понедельник, по прогнозам синоптиков, снег растает.

Снег в Умани (фото: facebook.com)

Напомним, что ранее синоптики дали прогноз на период с 21 по 24 ноября. Погода в Украине принесет снег, мокрый снег и дожди в ближайшие несколько дней в ряде регионов, на дорогах страны ожидается гололедица. Детальный прогноз – в нашем материале.

Также синоптики рассказали о том, какой будет погода в Украине на новогодние праздники.