В Україну прийшла казкова зима: на фото потрапили неймовірні пейзажі

В Україні в ніч з 20 на 21 листопада в багатьох областях країни випав сніг. Місцями опади були настільки сильними, що на ранок жителі областей спостерігали красиві засніжені пейзажі. Найбільш барвисті фотографії в мережі Facebook в локальних спільнотах опублікували жителі Сумської, Чернігівської та Черкаської областей.

Шостка

Красиві зимові пейзажі вдалося сфотографувати в Шостці Сумської області вже до середини дня 21 листопада. За прогнозами у неділю у місті також очікуються опади. А ось вже в понеділок термометри покажуть до +4 градусів, що говорить про те, що сніг скоро розтане.

Але зараз температура коливається в межах -1 – 0 градусів, що дає можливість дітям насолодитися ліпленням сніговиків і грою в сніжки.

Засніжені пейзажі у Шостці (фото: facebook.com)

Кролевець

У Кролевці Сумської області також очікується підтавання снігу з початку наступного тижня, проте завтрашній день також обіцяє порадувати жителів ще великим снігопадом.

Сніг у Кролевці (фото: facebook.com)

Боровичі

Схожа синоптична ситуація буде спостерігатися і в Боровичах в Сумській області.

Засніжені пейзажі у Боровичах (фото: facebook.com)

Чернігів

У Чернігові 21 листопада випав сніг (фото: facebook.com)

Умань

Зараз в Умані на градусниках спостерігається близько +2 градусів. У понеділок, за прогнозами синоптиків, сніг розтане.

Сніг в Умані (фото: facebook.com)

Нагадаємо, що раніше синоптики дали прогноз на період з 21 по 24 листопада. Погода в Україні принесе сніг, мокрий сніг і дощі в найближчі кілька днів у ряді регіонів, на дорогах країни очікується ожеледиця. Детальний прогноз – в нашому матеріалі.

Також синоптики розповіли про те, якою буде погода в Україні на новорічні свята.