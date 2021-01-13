В Украину пришла настоящая зима: Одессу полностью засыпало снегом (фото)

В Украину пришла настоящая зима с похолоданием и снегом, как это и прогнозировали синоптики. Так, первой под снежным покровом оказалась Одесса. Город оказался засыпан зимними осадками и превратился в настоящую сказку. Снег начал идти еще 12 января.

Пользователи соцсети Instagram с удовольствием публикуют фотографии зимы в южном городе.

Одессу засыпало снегом (фото: Odessa.info)

Кстати, местные жители отмечают, что это первый снегопад в наступившем году.

Одесситы будут наслаждаться снегом несколько дней (фото: Facebook/Дмитрий Жеман)

Синоптики ранее сообщали, что снежные осадки в город принес циклон, который и отвечает за похолодание в Украине сейчас.

В Одессе снег превратил улицы в сказку (фото: instagram.com/vikaemerson.live)

Как мы ранее сообщали, погода в Украине в среду, 13 января, ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение. В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значительный снег.

Также синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов предварительно на Старый Новый год.