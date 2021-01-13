В Україну прийшла справжня зима: Одесу повністю засипало снігом (фото)

В Україну прийшла справжня зима з похолоданням і снігом, як це і прогнозували синоптики. Так, першою під сніговим покривом виявилася Одеса. Місто виявилося засипане зимовими опадами і перетворилося на справжню казку. Сніг почав йти в ще 12 січня.

Користувачі соцмережі Instagram з задоволенням публікують фотографії зими в південному місті.

Одесу засипало снігом (фото: Odessa.info)

До речі, місцеві жителі відзначають, що це перший снігопад в новому році.

Одесити будуть насолоджуватися снігом кілька днів (фото: Facebook/Дмитро Жеман)

Раніше синоптики повідомляли, що снігові опади у місто приніс циклон, який і відповідає за похолодання в Україні зараз.

В Одесі сніг перетворив вулиці в казку (фото: instagram.com/vikaemerson.live)

Як ми раніше повідомляли, погода в Україні у середу, 13 січня, погіршилася, оголошено штормове попередження. У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях значний сніг.

Також синоптики прогнозують морози до -20 градусів попередньо на Старий Новий рік.