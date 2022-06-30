Украину припечет еще сильнее: синоптики прогнозируют до 36 градусов тепла
Погода в Украине в ближайшие сутки будет очень жаркой и опасной. Температура воздуха поднимется до +35 +36 градусов, а дождей практически не будет.
Какая погода ждет украинцев в пятницу и когда температура начнет спадать - читайте ниже.
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, июль в Украине начнется с сильной жары и сухой погоды. Небольшие локальные дожди возможны только в Карпатах.
"1 июля будет много солнца, без дождей, жарко и сухо. Антициклон. Разве что в Карпатах походят локальные дождики. Температура воздуха в пятницу в большинстве областей составит +26 +32 градуса. В западных областях еще завтра попечет, +30 +36 градусов" - предупредила Диденко.
Карта погоды
Погода в Киеве
В Киеве июль начнется с солнечной погоды и умеренной жары. По прогнозу Диденко, ожидается в пятницу от +28 до +30 градусов. Также возможно небольшое усиление ветра.
Карта погоды в Украине на пятницу, 1 июля
Когда жара спадет
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу западные области Украины накроет грозами и усилится ветер. А температура пойдет вниз.
Синоптики прогнозируют на западе от +27 до +29 градусов, местами до +30 +32 градусов. На юге будет солнечно и жарко, до +31 градуса. В северных областях +27 +29 градусов, а на востоке +25 +27 градусов. В центральной части жара также удержится, ожидается до +31 градуса.
В Киеве 2 июля прогнозируется солнечная и сухая погода. Ночью +15 +17 градусов, днем от +29 до +31 градуса.
Карта погоды в Украине на субботу, 2 июля
Кстати, ранее мы писали, что снижение температуры в Украине будет временным и жара снова накроет все области.
А также мы рассказывали о том, когда в июле ожидаются сильные магнитные бури.