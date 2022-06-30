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Україну припече ще сильніше: синоптики прогнозують до 36 градусів тепла

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Четвер 30 червня 2022 19:20
Україну припече ще сильніше: синоптики прогнозують до 36 градусів тепла Фото: Погода в Україні (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчої доби буде дуже спекотною і небезпечною. Температура повітря підніметься до +35 +36 градусів, а дощів практично не буде.

Яка погода чекає українців у п'ятницю і коли температура почне спадати - читайте нижче.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, липень в Україні розпочнеться з сильної спеки та сухої погоди. Невеликі локальні дощі можливі тільки в Карпатах.

"1 липня буде багато сонця, без дощів, жарко і сухо. Антициклон. Хіба що в Карпатах походять локальні дощі. Температура повітря в п'ятницю в більшості областей складе + 26 + 32 градуси. У західних областях ще завтра попече, + 30 + 36 градусів" - попередила Діденко.

Україну припече ще сильніше: синоптики прогнозують до 36 градусів тепла

Карта погоди

Погода в Києві

У Києві липень почнеться з сонячної погоди та помірної спеки. За прогнозом Діденка, очікується в п'ятницю від + 28 до + 30 градусів. Також можливе невелике посилення вітру.

Україну припече ще сильніше: синоптики прогнозують до 36 градусів тепла

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 1 липня

Коли спека спаде

За прогнозами Українського гідрометцентру, в суботу західні області України накриє грозами та посилиться вітер. А температура піде вниз.

Синоптики прогнозують на заході від + 27 до +29 градусів, місцями до +30 + 32 градусів. На півдні буде сонячно і жарко, до +31 градуса. У північних областях + 27 +29 градусів, а на сході +25 + 27 градусів. У центральній частині спека також втримається, очікується до + 31 градуса.

У Києві 2 липня прогнозується сонячна і суха погода. Вночі + 15 +17 градусів, вдень від +29 до + 31 градуса.

Україну припече ще сильніше: синоптики прогнозують до 36 градусів теплаКарта погоди в Україні на суботу, 2 липня

До речі, раніше ми писали, що зниження температури в Україні буде тимчасовим і спека знову накриє всі області.

А також ми розповідали про те, коли в липні очікуються сильні магнітні бурі.

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