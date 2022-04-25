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В Украину придут сильные грозы и штормовой ветер: синоптики сделали предупреждение

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни порадует повышением температуры в большинстве областей. Однако сделали важное предупреждение о грозах – накроет много областей.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказали в Украинском гидрометцентре.

Погода в Украине 25 апреля

В понедельник грозами накроет все западные области, север страны, зацепит также Черкассы и Сумы. Небольшие дожди также ожидаются в Кропивницком, Полтаве и Днепре. В южной части и в большинстве областей на востоке будет солнечно и сухо. В большинстве областей прогнозируется сильный штормовой ветер.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +5 +8 градусов, местами до +9 +10 градусов. Днем станет намного теплее. В западных областях от +16 до +19 градусов, на севере и в центральных областях прогреется до +19 +21 градуса. В южной части и востоке ожидается до +20 +22 градусов.

В Киеве 25 апреля синоптики прогнозируют сильную грозу, дождь и штормовой ветер. Ночью +7 +9 градусов, днем в столице +18 +20 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 25 апреля

Погода в Украине 26 апреля

Грозы во вторник начнут перемещаться в сторону северо-запада, севера и северо-востока. Часть западных областей окажется в зоне солнечной и сухой погоды. Сухо будет в большинстве центральных и восточных областей, а также на юге.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +5 до +9 градусов. Днем ожидается небольшое снижение температуры.

На западе от +13 до +17 градусов, на севере и в центральных областях от +15 до +19 градусов, в южной части +17 +20 градусов, на востоке будет тепло, от +20 до +24 градусов.

В Киеве 26 апреля синоптики прогнозируют дожди и грозы. Ночью в столице от +9 до +11 градусов, днем ожидается +16 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 26 апреля

Напомним, ранее мы сообщали о том, какую погоду прогнозируют Украине в мае.

А также мы сообщали о том, что синоптики дали детальный прогноз на лето.

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