В Украину придет сильное потепление, но морозы и даже снег еще вернутся

Погода в Украине в следующие десять дней покажет настоящие "качели". Синоптики прогнозируют все: сначала потепление, но с ветром, потом похолодание - даже с морозом и снегом.
Подробный прогноз на конец марта - начало апреля - ниже в материале Styler.
По данным ресурса Gismeteo, теплеть начнет уже с понедельника, 28 марта. Теплый воздух придет с запада Украины, и 29-30-го числа охватит уже всю страну. Однако понедельник-вторник все еще будут ветреными.
Синоптики прогнозируют, что до конца марта температура будет колебаться на показателях, +10... +19 градусов.
Однако уже 2-4 апреля ожидается новая волна похолодания. Днем 0... + 5, ночью даже до -6 градусов. Местами возможен даже снег.
Скрин: Прогноз погоды на 10 дней gismeteo.ua)
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