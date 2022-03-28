UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украину придет сильное потепление, но морозы и даже снег еще вернутся

Фото: Погода в Украине после потепления принесет морозы (фото pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в следующие десять дней покажет настоящие "качели". Синоптики прогнозируют все: сначала потепление, но с ветром, потом похолодание - даже с морозом и снегом.

Подробный прогноз на конец марта - начало апреля - ниже в материале Styler.

По данным ресурса Gismeteo, теплеть начнет уже с понедельника, 28 марта. Теплый воздух придет с запада Украины, и 29-30-го числа охватит уже всю страну. Однако понедельник-вторник все еще будут ветреными.

Синоптики прогнозируют, что до конца марта температура будет колебаться на показателях, +10... +19 градусов.

Однако уже 2-4 апреля ожидается новая волна похолодания. Днем 0... + 5, ночью даже до -6 градусов. Местами возможен даже снег.

Смотрите ниже прогноз синоптиков на 10 дней для Киева, Львова, Харькова, Днепра и Одессы

Скрин: Прогноз погоды на 10 дней gismeteo.ua)

Ранее мы писали, при какой температуре можно включать кондиционер на обогрев, чтобы его не сломать

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине