В Украину придет сильное потепление, но морозы и даже снег еще вернутся

По данным ресурса Gismeteo, теплеть начнет уже с понедельника, 28 марта. Теплый воздух придет с запада Украины, и 29-30-го числа охватит уже всю страну. Однако понедельник-вторник все еще будут ветреными.

Синоптики прогнозируют, что до конца марта температура будет колебаться на показателях, +10... +19 градусов.

Однако уже 2-4 апреля ожидается новая волна похолодания. Днем 0... + 5, ночью даже до -6 градусов. Местами возможен даже снег.

Смотрите ниже прогноз синоптиков на 10 дней для Киева, Львова, Харькова, Днепра и Одессы

Скрин: Прогноз погоды на 10 дней gismeteo.ua)