В Украину придет сильное похолодание: синоптики назвали дату

Погода в Украине принесет долгожданную прохладу. В западных областях температура снизится до +19 уже 8 июля, в остальные области похолодание дойдет на один - два дня позже. На юго-востоке температура упадет более чем на десять градусов, что после +38 станет серьезным облегчением. Такие данные предоставили синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

Пока же в Украине продолжается "сезон засухи", от которой сильно страдает Юг, Центр и Восток страны. Сегодня, 4 июля, по данным Украинского гидрометцентра, здесь от +33 до +38 градусов. В большинстве северных областей +28+33, Запад, включая и Житомирскую область, проживут этот день без "пекла", здесь +23+30.

Осадки в виде гроз и дождей ожидаются в субботу в северных и западных областях.

В Киеве сегодня возможны локальные грозовые дожди, жара немного ослабнет - от +28 до +30 градусов.

Погода в Украине 4 июля (фото: meteo.gov.ua)

Впрочем, 5 и 6 июля "градусы" снова возьмут свое. В воскресенье почти по всей стране будет ясно и солнечно, повысится на пару градусов температура и на Западе, где вероятны осадки. Понедельник станет едва ли не самым жарким днем - от Чернигова до Симферополя будет +32+38, разве на Западе прохладнее (+25+29).

На Ивана Купала, 7 июля, первый "холодок" придет с Запада - во Львовской и Волынской областях днем вероятны минимальные показатели +19. Грозовой циклон накроет западные, часть северных и центральных областей.

А вот 8 июля прохлада распространится и на другие территории. Запад +19+24 и местами сильные дожди, в Киеве +24+26. На пару градусов снизится температура и в самых знойных регионах. Но на юго-востоке +36 после +38 вряд ли принесет какое-либо облегчение.

Погода в Украине 8 июля (фото: meteo.gov.ua)

9-10 июля, прогнозируют синоптики Gismeteo, похолодание доберется и до юго-восточных областей. Так, судя по их прогнозу на десять дней для Херсона и Донецка здесь дневная температура снизится аж до +25+26 градусов. Впрочем, скоро жара снова вернется.

Погода на 10 дней в Херсоне (фото: gismeteo.ua)

Погода на 10 дней в Донецке (фото: gismeteo.ua)

В Киеве самым "свежим" днем станет 9 июля с +21 градусами. Похолодание придет с сильными дождями накануне - 8 числа.

Погода на 10 дней в Киеве (фото: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что в Луцке рухнул 200-летний ясень, под которым сочиняла стихи Леся Украинка.

Также сообщалось, что синоптики обновили прогноз на июль.