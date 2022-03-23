В Украину движется существенное похолодание, местами с мокрым снегом
Погода в Украине в ближайшие дни будет с температурными "качелями". Синоптики прогнозируют 24-25 марта похолодание, местами даже с мокрым снегом, затем кратковременное потепление и снова смену градусов.
Что будет с погодой в следующие пару дней, читайте ниже в материале Styler.
По данным синоптика Наталки Диденко, 24-25 марта в Украине предполагается более холодная воздушная масса, вероятны осадки, возможен даже мокрый снег. Самая высокая вероятность - на севере.
В субботу, 26 марта потепление возобновится. Однако в воскресенье снова похолодает, днем ориентировочно до +2... + 8 градусов. В понедельник, 28-го марта, нас снова ждет потепление.
Какой будет погода 24 марта
Температура воздуха во многих областях в четверг снизится до +7... +13 градусов.
Теплее будет в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Закарпатской областях, +10... +16 градусов.
В Украину вернутся осадки: в северных, центральных областях, местами в Николаевской Одесской ожидается дождь. В северной части Украины вечером возможен даже кое-где мокрый снег.
Но на остальной территории будет преобладать сухая погода.
Прогноз для Киева
В Киеве 24-го марта также градусы станут сдержаннее, максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +9... + 11 градусов.
Вечером в столице пройдет дождь, ближе к ночи на пятницу - с мокрым снегом.
25-го марта будет свежевато, 26-го снова потеплеет, а в воскресенье - похолодает.
Ранее мы писали, про магнитные бури в конце марта - начале апреля.
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