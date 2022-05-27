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В Украину придет почти летняя жара: синоптики сделали предупреждение

Фото: Погода в Украине принесет жару до 30 градусов
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в ближайшие несколько дней "раскрутится" до летних градусов. Синоптики прогнозируют местами 30-градусные показатели, однако и дождей будет немало.

Что будет дальше с погодой в стране - читайте ниже в нашем материале.

28-29 мая в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Днепропетровской областях, 27 мая и в Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Прогноз на 28 мая

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ночь на субботу, 28 мая, осадки ожидаются на западе и севере. Утром в Карпатах, Киевской, Черниговской области. Днем осадки на Волыни, в Ровенской, Львовской области, в Карпатах, а также в Житомирской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой областях, на юге.

Другие области без осадков, разве что вечером дождь дойдет до Винницкой области.

Ветер в основном умеренный, в северных областях и в Приазовье - до сильного.

Температура самая высокая в субботу на юге, +24+29 градусов. На востоке +22+26, в центре +20+25, на западе и севере +17+23 градуса.

Прогноз для Киева

В Киеве дождь ожидается, как вечером 27-го, так и ночью 28 мая. Днем вероятность осадков невысока. Ветер будет порывистым. Температура около +20 градусов.

Что будет с погодой дальше

В гидрометцентре прогнозируют, что в воскресенье, 29 мая температура немного снизится: +17+20 на западе и в Одесской области, +20+24 на севере, в центре и Николаевщине, а в остальных южных областях и на востоке +23+26. Осадки вероятны лишь в Карпатах, на остальной территории сухо.

30-31 мая градусы разгонятся до +20+30. Самая низкая температура на западе, самая высокая на востоке и юге. То есть чем юго-восточнее, тем теплее. По стране периодически и местами дожди и грозы.

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