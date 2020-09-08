Когда в Украину придет бабье лето: синоптики дали точный ответ

Бабье лето придет в Украину двумя волнами, и первую стоит ждать уже в конце сентября. Пока же синоптики прогнозируют, что первые двадцать дней сентября будeт очень теплыми и даже жаркими.

Так, по словам народного синоптика Владимира Деркача, третья декада сентября начнется с похолодания и кратковременных дождей. А конец месяца порадует теплом.

"Бабье лето, возможно, стоит ожидать в конце сентября, и в начале октября. После серьезного похолодания тепло снова вернется", - рассказал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Синоптик добавил, что дождей в сентябре будет мало. И это не очень хорошо для озимых культур.

Первые дни октября, по прогнозу Деркача, будут теплыми. Но уже числа с 5-го погода начнет портиться. Продлится похолодание недолго, а потепление захватит начало второй декады.

"Затем будет прохладно и с дождями, но не очень сильными. А под конец декады снова потеплеет на несколько дней. Последняя неделя октября будет прохладной, по ночам возможно сильное снижение температуры и даже заморозки", - отметил синоптик.

Ноябрь начнется с дождей, но в средине первой декады месяца в Украину придет второе - более "скромное" - бабье лето. Тепло продлится до начала второй декады. В средине месяца погода испортится, пойдут дожди с переходом в снег, но снижение температуры продлится всего 2-3 дня.

"В третьей декаде ноября температура хотя и снизится, но не критически - минусовая будет наблюдаться по ночам и изредка днем", - добавил синоптик.

Отметим, что синоптик Наталка Диденко называет ту погоду, которая сейчас, "молодое бабье лето".

Ранее мы писали, что осень и зима в Украине будут аномальными. Синоптики объяснили почему и дали подробный прогноз до конца 2020 года.