В Украину прибыли поезда из Польши: как проверяли украинцев на коронавирус

Как проверяли украинцев, которые вернулись из Польши (Коллаж РБК-Украина)

Всех пассажиров поездов из Польши проверили на коронавирус на границе

Карантин в Украине введен из-за угроз распространения коронавируса и в стране было приостановлено междугороднее и международное сообщение с помощью железной дороги, авиа и автобусов. Граждане Украины оказались в ловушке в других странах и не могли вернуться домой. Власти организовали дополнительные специальные поезда, которые доставили украинцев домой.

Первые два поезда из Польши приехали сегодня, 20 марта, во Львов. Как сообщает пресс-служба ГПСУ, в поездах находилось 1150 пассажиров. Первый поезд прибыл в пункт пропуска "Мостиска" в 4 часа утра. В нем находилось 750 украинцев и один иностранец с видом на жительство.

Пограничники вместе с представителями санитарно-карантинного подразделения зашли в вагоны в специальных костюмах, измерили всем температуру, расспросили о состоянии здоровья и раздали всем брошюры о коронавирусе.

Проверка украинцев на коронавирус, которые вернулись из Польши (Фото: ГПСУ)

В 7 утра прибыл второй поезд, в котором находилось 400 украинцев и еще один иностранный гражданин. Процедура проверки была точно такая же. Как заверили в ГПСУ, температура тела у всех пассажиров была нормальная и признаков заболевания ни у кого не обнаружили.

"Всем пассажирам измерили температуру. Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как проверяли украинцев, которые вернулись из Польши

В Украине ожидается еще два специальных поезда из Польши, которые вернут наших граждан домой.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине увеличилось количество заразившихся коронавирусом.