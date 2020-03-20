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В Україну прибули потяги з Польщі: як перевіряли українців на коронавірус

STYLERКоронавірус    20.03.2020 - 14:54
В Україну прибули потяги з Польщі: як перевіряли українців на коронавірус
Як перевіряли українців, які повернулися з Польщі (Колаж РБК-Україна)

Всіх пасажирів поїздів з Польщі перевірили на коронавірус на кордоні

Карантин в Україні введений через загрозу поширення коронавірусу і в країні було припинено міжміське і міжнародне сполучення з допомогою залізниці, авіа та автобусів. Громадяни України опинилися в пастці в інших країнах і не могли повернутися додому. Влада організувала додаткові спеціальні поїзди, які доставили українців додому.

Перші два потяги з Польщі приїхали сьогодні, 20 березня, у Львів. Як повідомляє прес-служба ДПСУ, в потягах перебувало 1150 пасажирів. Перший поїзд прибув у пункт перетину "Мостиська" в 4 години ранку. У ньому перебувало 750 українців і один іноземець з посвідкою на проживання.

Прикордонники разом з представниками санітарно-карантинного підрозділу зайшли у вагони в спеціальних костюмах, виміряли температуру всім, розпитали про стан здоров'я і роздали всім брошури про коронавірус.

В Україну прибули потяги з Польщі: як перевіряли українців на коронавірус

В Україну прибули потяги з Польщі: як перевіряли українців на коронавірус

Перевірка українців на коронавірус, які повернулися з Польщі (Фото: ДПСУ)

О 7 ранку прибув другий поїзд, в якому знаходилося 400 українців і ще один іноземний громадянин. Процедура перевірки була точно така ж. Як запевнили в ДПСУ, температура тіла у всіх пасажирів була нормальна й ознак захворювання ні в кого не виявили.

"Всім пасажирам виміряли температуру. Крім температурного скринінгу та опитування про стан здоров'я, всім роздали пам'ятки. Кожен прибулий підписав добровільну згоду на проведення протиепідемічних і профілактичних заходів", - сказано в повідомленні прес-служби.

Як перевіряли українців, які повернулися з Польщі

В Україні очікується ще два спеціальні поїзди з Польщі, які повернуть наших громадян додому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні збільшилася кількість людей, що заразилися коронавірусом.

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