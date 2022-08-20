В Украину попали выведенные из обращения купюры: как выглядят такие деньги (фото)

По его словам, начались массовые случаи пополнения терминалов самообслуживания iBox и других терминальных сетей 500-гривневыми купюрами. Такие купюры выведены из обращения в хранилище Ощадбанку в Херсоне.

В частности, такие купюры уже обнаружены в Одессе, Киеве и на западе Украины.

"Установить их (купюр - ред.) без визуального осмотра непосредственно в терминале невозможно", - добавил Гороховский.

Также он опубликовал фото, как выглядят купюры. Это обычные 500-гривневые купюры, и о том, что они списаны, свидетельствуют три отверстия в них.

В Украину попали выведены из обращения купюры в 500 грн (t.me/OGoMono)