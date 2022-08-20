В Украину попали выведенные из обращения купюры: как выглядят такие деньги (фото)

В Украине у граждан могут возникнуть трудности с использованием терминала для пополнения карт. Проблемы могут возникнуть с купюрами номиналом 500 грн. Дело в том, что в страну попали купюры, выведенные из оборота.
Об этом в Telegram сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
По его словам, начались массовые случаи пополнения терминалов самообслуживания iBox и других терминальных сетей 500-гривневыми купюрами. Такие купюры выведены из обращения в хранилище Ощадбанку в Херсоне.
В частности, такие купюры уже обнаружены в Одессе, Киеве и на западе Украины.
"Установить их (купюр - ред.) без визуального осмотра непосредственно в терминале невозможно", - добавил Гороховский.
Также он опубликовал фото, как выглядят купюры. Это обычные 500-гривневые купюры, и о том, что они списаны, свидетельствуют три отверстия в них.
Ранее мы сообщали, что мошенники предлагают фейковые выплаты украинцам.
Также мы писали, что украинцам предлагают новый способ "заработка", за который можно сесть в тюрьму.