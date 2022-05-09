В Україну після похолодання прийде літня погода: синоптики назвали дату

Погода в Україні найближчими днями буде прохолодна, очікуються дощі та грози. Температура повітря буде невисока, можливі навіть заморозки на грунті. Але вже зовсім скоро в країну прийде літня погода.

Погода в Україні 9 травня

У понеділок майже всі регіони України охоплять дощі з грозами. Сухо буде тільки на Волині, на півночі та північному сході країни.

Нічна температура повітря коливатиметься в межах +7 +10 градусів. Вдень у більшості областей від +17 до +19 градусів. У південній частині від +19 до +22 градусів, у Донецькій, Луганській областях та Запоріжжі до +23 градусів.

У Києві 9 травня дощ очікується тільки вночі, вдень буде сухо. Можливий сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі в столиці +8 +10 градусів, вдень +16 +18 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 9 травня

Погода в Україні 10 травня

У вівторок в Україні синоптики прогнозують суху і ясну погоду, без опадів. Однак температура повітря впаде. Вночі в більшості областей очікується від + 3 до + 5 градусів.

Вдень на сході від +13 до +15 градусів, в центрі, на півдні та в північних областях від +14 до +16 градусів. Найтепліше буде на заході країни, від +15 до +17 градусів.

У Києві 10 травня невелика хмарність, без опадів. Вночі в столиці + 4 +6 градусів, вдень прогріється до +14 +16 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 10 травня

Погода в Україні 11 травня

У середу в Україну почне потихеньку заповзати літо. Опади на цей день не прогнозуються, а ось температура повітря піде вгору. У західних областях прогріється до +21 +24 градусів, в центрі, на півночі та в південній частині від +16 до +19 градусів, на сході від +15 до +18 градусів.

Вночі в більшості областей країни від + 5 до +7 градусів, на сході +3 +5 градусів, в південній частині до +10 + 12 градусів.

У Києві 11 травня буде хмарно, але без опадів. Вночі в столиці +4 +6 градусів, вдень прогріється до +18 +20 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 11 травня

За прогнозом синоптиків, потепління до +23 +25 градусів охопить з 12 травня всі регіони України. У другій половині тижня знову повернуться грози.