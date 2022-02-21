Украину охватит весенним теплом, но местами с ливнями: свежий прогноз

По прогнозу Украинского гидрометцентра, осадки вероятны на западе, на остальных территориях без осадков, будет малооблачно с прояснениями. В областях с дождями вероятен порывистый ветер.

"Днем 21 февраля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупреждают синоптики.

Температура в этот день очень высокая, +7+11 градусов. За исключением северо-востока, где будет прохладнее днем, +5+8.

Скрин: Погода в Украине 21 февраля (meteo.gov.ua)

Судя по данным синоптиков Gismeteo для Киева, завершальная декада февраля будет преимущественно теплой, ночью вероятні небольшие морозы. Но в последние дни месяца возможно снижение температуры и даже мокрый снег.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)