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Україну охопить весняним теплом, але місцями зі зливами: свіжий прогноз

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде особливо теплою в понеділок, 21 лютого, але місцями очікуються сильні дощі. Синоптики кажуть, що цей день буде найтеплішим у найближчій перспективі.

Читайте нижче в матеріалі Styler, що буде з погодою в країні сьогодні і до кінця зими.

За прогнозами Українського гідрометцентру, опади ймовірні на заході, на інших територіях без опадів, буде малохмарно з проясненнями. В областях з дощами ймовірний поривчастий вітер.

"Вдень 21 лютого в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - попереджають синоптики.

Температура в цей день дуже висока, +7+11 градусів. За винятком північного сходу, де буде прохолодніше вдень, +5+8.

Скрін: Погода в Україні 21 лютого (meteo.gov.ua)

Судячи з даних синоптиків Gismeteo для Києва, завершальна декада лютого буде переважно теплою, вночі ймовірні невеликі морози. Але в останні дні місяця можливе зниження температури і навіть мокрий сніг.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що очікуються магнітні бурі. Експерти назвали дати і розповіли, що робити, щоб уберегтися.

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