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Украину охватит весенним теплом, но местами с ливнями: свежий прогноз

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Понедельник 21 февраля 2022 06:20
Украину охватит весенним теплом, но местами с ливнями: свежий прогноз Фото: Погода в Украине принесет тепло и дожди (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет особенно теплой в понедельник, 21 февраля, но местами ожидаются сильные дожди. Синоптики говорят, что этот день будет самым теплым в ближайшей перспективе.

Читайте ниже в материале Styler, что будет с погодой в стране сегодня и до конца зимы.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, осадки вероятны на западе, на остальных территориях без осадков, будет малооблачно с прояснениями. В областях с дождями вероятен порывистый ветер.

"Днем 21 февраля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупреждают синоптики.

Температура в этот день очень высокая, +7+11 градусов. За исключением северо-востока, где будет прохладнее днем, +5+8.

Украину охватит весенним теплом, но местами с ливнями: свежий прогноз

Скрин: Погода в Украине 21 февраля (meteo.gov.ua)

Судя по данным синоптиков Gismeteo для Киева, завершальная декада февраля будет преимущественно теплой, ночью вероятні небольшие морозы. Но в последние дни месяца возможно снижение температуры и даже мокрый снег.

Украину охватит весенним теплом, но местами с ливнями: свежий прогноз

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что ожидаются магнитные бури. Эксперты назвали даты и рассказали, что делать, чтобы уберечься.

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