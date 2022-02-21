ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україну охопить весняним теплом, але місцями зі зливами: свіжий прогноз

Новость на русском →
Понеділок 21 лютого 2022 06:20
Україну охопить весняним теплом, але місцями зі зливами: свіжий прогноз Фото: Погода в Україні принесе тепло і дощі (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде особливо теплою в понеділок, 21 лютого, але місцями очікуються сильні дощі. Синоптики кажуть, що цей день буде найтеплішим у найближчій перспективі.

Читайте нижче в матеріалі Styler, що буде з погодою в країні сьогодні і до кінця зими.

За прогнозами Українського гідрометцентру, опади ймовірні на заході, на інших територіях без опадів, буде малохмарно з проясненнями. В областях з дощами ймовірний поривчастий вітер.

"Вдень 21 лютого в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - попереджають синоптики.

Температура в цей день дуже висока, +7+11 градусів. За винятком північного сходу, де буде прохолодніше вдень, +5+8.

Україну охопить весняним теплом, але місцями зі зливами: свіжий прогноз

Скрін: Погода в Україні 21 лютого (meteo.gov.ua)

Судячи з даних синоптиків Gismeteo для Києва, завершальна декада лютого буде переважно теплою, вночі ймовірні невеликі морози. Але в останні дні місяця можливе зниження температури і навіть мокрий сніг.

Україну охопить весняним теплом, але місцями зі зливами: свіжий прогноз

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що очікуються магнітні бурі. Експерти назвали дати і розповіли, що робити, щоб уберегтися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Дієтологи пояснили як придушити тягу до солодкого
Дієтологи пояснили як придушити тягу до солодкого