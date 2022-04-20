Украину охватит сильными дождями: какие области зальет больше всего
Погода в Украине в Чистый четверг 21 апреля принесет сильные дожди на значительную часть страны. Температура воздуха все еще будет низкой.
Что будет с погодой в стране - читайте ниже в материале Styler.
По прогнозу Наталки Диденко, четверг в Украине будет с дождями.
Днем от существенных осадков воздержатся Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская области - здесь будет преобладать сухая погода, максимум - местами небольшие локальные. Утром и днем будет сухо в Луганской области, однако вечером в четверг и здесь появятся дожди.
На остальных территориях - осадки.
Что будет с температурой воздуха
Ночные заморозки отступят, лишь местами они вероятны в западной части Украины. На остальных территориях ночью +2... +7 градусов.
Днем все еще свежевато - от +6 до +13 градусов, а на востоке +12... +16
Прогноз для Киева
В Киеве 21 апреля ожидается дождь.
Ночью температура +3... +6 градусов, днем +8... +10 градусов.
Смотрите на картах Украинского гидрометцентра, что будет с погодой в стране в четверг.
Скрин: Прогноз погоды на 21 апреля (meteo.gov.ua)
Что будет с погодой дальше
Чем ближе к Пасхе, тем больше тепла будет в Украине. К празднику ожидается повышение до +12... +18 градусов, местами даже +18... +20 тепла.
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