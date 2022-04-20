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Украину охватит сильными дождями: какие области зальет больше всего

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Среда 20 апреля 2022 19:00
Украину охватит сильными дождями: какие области зальет больше всего Фото: Погода в Украине принесет сильные дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в Чистый четверг 21 апреля принесет сильные дожди на значительную часть страны. Температура воздуха все еще будет низкой.

Что будет с погодой в стране - читайте ниже в материале Styler.

По прогнозу Наталки Диденко, четверг в Украине будет с дождями.

Днем от существенных осадков воздержатся Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская области - здесь будет преобладать сухая погода, максимум - местами небольшие локальные. Утром и днем будет сухо в Луганской области, однако вечером в четверг и здесь появятся дожди.

На остальных территориях - осадки.

Что будет с температурой воздуха

Ночные заморозки отступят, лишь местами они вероятны в западной части Украины. На остальных территориях ночью +2... +7 градусов.

Днем все еще свежевато - от +6 до +13 градусов, а на востоке +12... +16

Прогноз для Киева

В Киеве 21 апреля ожидается дождь.

Ночью температура +3... +6 градусов, днем +8... +10 градусов.

Смотрите на картах Украинского гидрометцентра, что будет с погодой в стране в четверг.

Украину охватит сильными дождями: какие области зальет больше всего

Скрин: Прогноз погоды на 21 апреля (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой дальше

Чем ближе к Пасхе, тем больше тепла будет в Украине. К празднику ожидается повышение до +12... +18 градусов, местами даже +18... +20 тепла.

Ранее мы писали, что категорически запрещено делать в Великую среду.

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