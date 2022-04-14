Украину охватит настоящим весенним теплом: дата и прогноз

"Ночью 15 апреля в западных, северных, центральных и южных областях на поверхности почвы, местами, кроме юга, и в воздухе заморозки 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу Наталки Диденко, 15-е апреля в Украине обещает быть "самым красивым и теплым в ближайшей перспективе".

Солнца будет много, порывистого ветра не будет, день - ласковый и теплый. В большинстве областей в пятницу +14+18, местами даже +18+22.

Будет доминировать сухая погода, только на западе - небольшие дожди.

Прогноз для Киева

В столице будет солнечно, без ветра, температура +18 градусов.

Дальше придет похолодание, но не везде

По словам Диденко, в субботу придут дожди, а на Вербное воскресенье - похолодание.

"Правда, погода ожидается крайне неоднородной: например, в понедельник-вторник в западных областях ночью 0-4 градуса мороза и возможен снег, а в восточных областях Украины будет солнечно и тепло, до +14+18 градусов", - сообщила синоптик.

Смотрите на карте гидрометцентра прогноз на завтра:

Скрин: погода в Украине 15 апреля (meteo.gov.ua)