На Украину обрушатся заморозки и холодные дожди: названа дата

Погода в Украине существенно изменится уже 17 сентября. В страну идет атмосферный фронт, который принесет заморозки, холодные дожди и ощутимое снижение температуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Температура воздуха в стране катастрофически упадет, в некоторых регионах до +12 градусов тепла.

"17-го сентября с запада Европы придет атмосферный фронт, который принесет дожди на наш Запад, пройдет Севером и Центром. Юг и Восток почти не зацепит - там удержится преимущественно сухая погода", - сообщила Диденко.

Температура воздуха с четверга постепенно начнет снижаться практически во всех областях нашей страны. Исключение только Юг, там будет тепло.

По словам Диденко, заморозки никто из синоптиков не отменял. Они ожидаются в стране на выходные.

Украинский гидрометцентр также сообщает о существенном снижении температуры воздуха в стране и отмечает, что она упадет на 10-12 градусов.

"В течение 18-19 сентября, в результате вторжения арктического воздуха, в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха: в западных, северных, восточных и центральных областях", - сказано в сообщении.

18 сентября заморозки ожидаются только на Волыни, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях. Днем там будет от +10 до +15 градусов тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до +10 тепла, днем до +15 градусов.

Похолодание в Украине будет сопровождаться сильным ветром и только с 23 сентября нас ждет повышение температуры воздуха.

Как мы ранее писали, синоптики рассказали, когда в Украине ждать первые заморозки и снег.