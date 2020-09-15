На Україну обрушаться заморозки і холодні дощі: названа дата

Погода в Україні істотно зміниться вже 17 вересня. В країну йде атмосферний фронт, який принесе заморозки, холодні дощі і відчутне зниження температури. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря в країні катастрофічно впаде, в деяких регіонах до +12 градусів тепла.

"17-го вересня з заходу Європи прийде атмосферний фронт, який принесе дощі на наш Захід, пройде Північчю і Центром. Південь і Схід майже не зачепить - там утримається переважно суха погода", - повідомила Діденко.

Температура повітря з четверга поступово почне знижуватися практично у всіх областях нашої країни. Виняток лише Південь, там буде тепло.

За словами Діденко, заморозки ніхто з синоптиків не відміняв. Вони очікуються в країні на вихідні.

Український гідрометцентр також повідомляє про суттєве зниження температури повітря в країні і зазначає, що вона впаде на 10-12 градусів.

"Протягом 18-19 вересня, в результаті вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря: у західних, північних, східних і центральних областях", - сказано в повідомленні.

18 вересня заморозки очікуються тільки на Волині, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях. Вдень там буде від +10 до +15 градусів тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі до +10 тепла, вдень до +15 градусів.

Похолодання в Україні супроводжуватиметься сильним вітром і тільки з 23 вересня на нас чекає підвищення температури повітря.

Як ми раніше писали, синоптики розповіли, коли в Україні чекати перші заморозки і сніг.