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В Украину опять несутся сумасшедшие ливни: какие области затопит

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Среда 30 июня 2021 20:58
В Украину опять несутся сумасшедшие ливни: какие области затопит Фото: Погода в Украине принесет сильные ливни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет местами сильные ливни, а вероятность гроз со шквалами 1 июля будет сохранятся на значительной территории страны.

Что будет с погодой в Украине в первый день июля, и в каких областях наибольшая вероятность мощных осадков - читайте ниже в нашем материале.

"1 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики Украинского гидрометцентра.

Судя по картам погоды на четверг, вся Правобережная часть страны будет под угрозой локальных гроз и дождей. Осадки могут добраться также и до Черниговской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской областей. На остальных территориях вероятность дождей - низкая.

Прохладнее всего завтра во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях (+22+25). В остальных западных областях +24+28 градусов. На востоке и в центре +26+29, а на юге и востоке +27+31 градус.

В Киеве 1 июля есть вероятность грозы, температура днем высокая - от +27 до +29 градусов.

В Украину опять несутся сумасшедшие ливни: какие области затопит

Скрин: Погода в Украине принесет сильные ливни 1 июля (meteo.gov.ua)

Про возможность локальных ливней, временами с градом, в том числе и в Киеве, ранее также предупредила синоптик Наталка Диденко.

К слову, телеметеоролог рассказал, какой погоды ждать украинцам в июле.

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