В Україну знову несуться божевільні зливи: які області затопить

Погода в Україні принесе місцями сильні зливи, а ймовірність гроз зі шквалами 1 липня збережеться на значній території країни.

Що буде з погодою в Україні в перший день липня, і в яких областях найбільша ймовірність потужних опадів - читайте нижче в нашому матеріалі.

"1 липня в Україні, крім сходу і південного сходу, грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м / с, в західній частині місцями значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили синоптики Українського гідрометцентру.

Судячи з карт погоди на четвер, вся правобережна частина країни буде під загрозою локальних гроз і дощів. Опади можуть дістатися також і до Чернігівської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської областей. На інших територіях ймовірність дощів - низька.

Прохолодніше всього завтра у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях (+22+25). В інших західних областях +24+28 градусів. На сході і в центрі +26+29, а на півдні і сході +27+31 градус.

У Києві 1 липня є ймовірність грози, температура вдень висока - від +27 до +29 градусів.

Скрін: Погода в Україні принесе сильні зливи 1 липня (meteo.gov.ua)