Украину на несколько дней скует серьезными морозами: где будет до -18

"На Маланки и Василия в Украину придут серьезные морозы! Настоящие! 12, 13, 14 января в ночные часы температура воздуха в большинстве наших областей снизится до -12... -18 градусов!" - предупредила Наталка Диденко.

Похолодание, но пока "мягкое" нас ждет уже 11 января.

В течение дня во вторник -2... -6 градусов, на востоке -3... +2, на юге около нуля, а в Крыму +3... +5 градусов.

Ветер будет преимущественно северный, порывистый, некомфортный.

Снег возможен в Карпатах, снег и мокрый снег также пройдут в восточных областях. На остальной территории преимущественно без осадков.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что уже с 14-го января начнет немного смягчаться погода. 15-го числа в основном около нуля или "плюс", а ночью небольшой мороз.

Скрин: Погода в Украине 11-15 января (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

В Киеве завтра, 11 января снег не ожидается, но начнет заходить похолодание. Днем будет до -4 градусов.

А в течение 12-14 января в ночные часы могут ударить морозы до -12 ... -17 градусов.

"Уже на Василия днем, 14 января, и в течение выходных, 15-16 января, столбики термометров пойдут вверх - снова начнется очередное потепление до небольших "минусов" и оттепели", - добавила Диденко.