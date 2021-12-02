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В Украину несется циклон со снежными ливнями: какие области пострадают

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Четверг 02 декабря 2021 06:30
В Украину несется циклон со снежными ливнями: какие области пострадают Фото: Погода в Украине принесет циклон со снегом и ливнями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине не на шутку испортится к концу рабочей недели. Несмотря на кратковременное потепление, в некоторых областях разгуляется циклон с ливнями вперемешку со снегом.

Что будет с погодой в стране до конца рабочей недели - в материале Styler ниже.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, сильно непогодить будет в пятницу 3 декабря в западных областях - кроме осадков там похолодает. А вот остальные области пока еще останутся в зоне высокой температуры и удержатся от осадков.

Сегодня же 2 декабря на западе и севере небольшой снег, температура днем +3... +9 градусов, на юге +7... +12. Также синоптики прогнозируют сильный ветер, 7-12 метров в секунду.

В Украину несется циклон со снежными ливнями: какие области пострадают

Скрин: Погода в Украине 2 декабря (meteo.gov.ua)

3 декабря на западе похолодает до +1... +4 градусов, тут ожидаются сильные дожди, снег. На севере тоже станет холоднее, +3... +6, незначительный дождь, снег.

А в остальных областях без осадков и тепло, +8... +12, на юге до +14 градусов.

По всей стране сильный ветер, 7-12 метров в секунду.

В Украину несется циклон со снежными ливнями: какие области пострадают

Скрин: Погода в Украине 3 декабря (meteo.gov.ua)

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По информации Наталки Диденко, сегодня в Киеве местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, порывистый, некомфортный. При этом днем потеплеет до +7 градусов.

В дальнейшем температура воздуха снова начнет снижаться.

"Из ближайшей перспективы, для лучшего планирования дел, времени или гулянья: сложной, с осадками (дождь и снег) и сильным ветром ожидается погода 6-7 декабря. Выскочит циклон", - добавила синоптик.

Отметим, что после потепления в Украину вернутся морозы уже на выходных.

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