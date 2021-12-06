В Украину несется сильная непогода: синоптики сделали предупреждение I уровня

"6 декабря в западных и северных областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; ночью и утром в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

Температура днем в большинстве областей от 0 до +4 градусов, в центре +4... +8, а на юге до +11.

Скрин: Погода в Украине 6 декабря (meteo.gov.ua)

Во вторник 7 декабря снова ожидаются осадки почти по всей стране. Температура существенно не изменится по сравнению с понедельником.

В среду 8 декабря осадки сместятся с запада, но тут усилятся морозы, и в целом по стране похолодает.

Скрин: Погода в Украине 7-8 декабря (meteo.gov.ua)

9 декабря станет еще холоднее - на западе ночные морозы достигнут местами -9 градусов, зато осадков станет меньше. Только на востоке небольшой дождь.

А вот в пятницу, 10 декабря, снова с запада надвинется атмосферный фронт со снегом, но температура при этом повысится.

Скрин: Погода в Украине 9-10 декабря (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве?

Согласно прогнозу ресурса Gismeteo, в Киеве в следующие десять дней ожидается много снежных дней, а температура будет скакать от +5 до -5 в дневное время.

Скрин: Прогноз погоды для Киева (gismeteo.ua)