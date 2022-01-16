Украину ненадолго порадует сухая погода со спокойным ветром, но вскоре накроет мокрым снегом

В этот выходной по всей стране будет сухо, облачно с прояснением. Местами на дорогах страны - гололедица.

Сила ветра в воскресенье составит 5-10 метров в секунду, но уже с понедельника он снова начнет усиливаться.

16 января температура воздуха в Украине днем в среднем прогнозируется в пределах -1... +2 градусов, в ночное время -6... -2 градусов (в южных регионах на пару градусов выше).

Карта погоды в Украине 16 января (фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 17 января, температура изменится незначительно, разве что днем в южных областях потеплеет до +5 градусов, а в Крыму до +7 градусов, но ночью столбики термометров опустятся чуть ниже - будет в среднем -8... -4 градусов, а в Луганской области вплоть до -11 градусов.

Осадки в виде мокрого снега накроют большую часть территории страны, и сухая погода останется только в южных и восточных регионах.

Карта погоды в Украине 17 января (фото: meteo.gov.ua)

Во вторник, 18 января, мокрый снег прогнозируется по всей Украине. Температура воздуха в ночное время пойдет вверх, а днем - вниз, но без значительных колебаний.

Карта погоды в Украине 18 января (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 19 января, похолодание продолжится, особенно на Луганщине, где в дневное время прогнозируется -9... -7 градусов, в то время как Одесская область будет лидировать по "теплу" с показателями +1... +3 градусов. В этот праздничный день Крещение все Правобережье по Днепр будет радовать сухая погода, а вот на Левобережье по другую сторону главной водной артерии страны ожидается снег, но несильный.

Карта погоды в Украине 19 января (фото: meteo.gov.ua)