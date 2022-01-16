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Украину ненадолго порадует сухая погода со спокойным ветром, но вскоре накроет мокрым снегом

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Воскресенье 16 января 2022 06:34
Украину ненадолго порадует сухая погода со спокойным ветром, но вскоре накроет мокрым снегом Коллаж РБК-Украина: погода в Украине скоро принесет осадки
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 16 января, будет без осадков и без сильных порывов ветра, а температура воздуха в дневное время будет колебаться в пределах -1... +2 градусов. При этом в начале следующей недели ожидается снег и мокрый снег на большей части территории страны.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

В этот выходной по всей стране будет сухо, облачно с прояснением. Местами на дорогах страны - гололедица.

Сила ветра в воскресенье составит 5-10 метров в секунду, но уже с понедельника он снова начнет усиливаться.

16 января температура воздуха в Украине днем в среднем прогнозируется в пределах -1... +2 градусов, в ночное время -6... -2 градусов (в южных регионах на пару градусов выше).

Украину ненадолго порадует сухая погода со спокойным ветром, но вскоре накроет мокрым снегом

Карта погоды в Украине 16 января (фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 17 января, температура изменится незначительно, разве что днем в южных областях потеплеет до +5 градусов, а в Крыму до +7 градусов, но ночью столбики термометров опустятся чуть ниже - будет в среднем -8... -4 градусов, а в Луганской области вплоть до -11 градусов.

Осадки в виде мокрого снега накроют большую часть территории страны, и сухая погода останется только в южных и восточных регионах.

Украину ненадолго порадует сухая погода со спокойным ветром, но вскоре накроет мокрым снегом

Карта погоды в Украине 17 января (фото: meteo.gov.ua)

Во вторник, 18 января, мокрый снег прогнозируется по всей Украине. Температура воздуха в ночное время пойдет вверх, а днем - вниз, но без значительных колебаний.

Украину ненадолго порадует сухая погода со спокойным ветром, но вскоре накроет мокрым снегом

Карта погоды в Украине 18 января (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 19 января, похолодание продолжится, особенно на Луганщине, где в дневное время прогнозируется -9... -7 градусов, в то время как Одесская область будет лидировать по "теплу" с показателями +1... +3 градусов. В этот праздничный день Крещение все Правобережье по Днепр будет радовать сухая погода, а вот на Левобережье по другую сторону главной водной артерии страны ожидается снег, но несильный.

Украину ненадолго порадует сухая погода со спокойным ветром, но вскоре накроет мокрым снегом

Карта погоды в Украине 19 января (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы писали, как помочь организму нормально перенести резкие перепады погоды.

Также сообщалось, что из-за штормового ветра и непогоды в Украине были обесточены почти 1 500 населенных пунктов.

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