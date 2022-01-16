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Україну ненадовго порадує суха погода зі спокійним вітром, та незабаром накриє мокрим снігом

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Неділя 16 січня 2022 06:34
Україну ненадовго порадує суха погода зі спокійним вітром, та незабаром накриє мокрим снігом Колаж РБК-Україна: погода в Україні скоро принесе опади
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 16 січня, буде без опадів і без сильних поривів вітру, а температура повітря в денний час коливатиметься в межах -1... +2 градусів. При цьому на початку наступного тижня очікується сніг та мокрий сніг на більшій частині території країни.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

У цей вихідний по всій країні буде сухо, хмарно з проясненням. Місцями на дорогах країни - ожеледиця.

Сила вітру в неділю складе 5-10 метрів на секунду, але вже з понеділка він знову почне посилюватися.

16 січня температура повітря в Україні вдень у середньому прогнозується в межах -1... +2 градусів, в нічний час -6... -2 градусів (у південних регіонах на пару градусів вище).

Україну ненадовго порадує суха погода зі спокійним вітром, та незабаром накриє мокрим снігом

Карта погоди в Україні 16 січня (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 17 січня, температура зміниться незначно, хіба що вдень у південних областях потеплішає до +5 градусів, а в Криму до +7 градусів, але вночі стовпчики термометрів опустяться трохи нижче - буде в середньому -8... -4 градусів, а в Луганській області аж до -11 градусів.

Опади у вигляді мокрого снігу накриють більшу частину території країни, і суха погода залишиться тільки в південних і східних регіонах.

Україну ненадовго порадує суха погода зі спокійним вітром, та незабаром накриє мокрим снігом

Карта погоди в Україні 17 січня (фото: meteo.gov.ua)

У вівторок, 18 січня, мокрий сніг прогнозується по всій Україні. Температура повітря в нічний час піде вгору, а вдень - вниз, але без значних коливань.

Україну ненадовго порадує суха погода зі спокійним вітром, та незабаром накриє мокрим снігом

Карта погоди в Україні 18 січня (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 19 січня, похолодання продовжиться, особливо на Луганщині, де в денний час прогнозується -9... -7 градусів, в той час, як Одеська область лідируватиме по "теплу" з показниками +1... +3 градусів. У цей святковий день Водохреще все Правобережжя по Дніпро радуватиме суха погода, а ось на Лівобережжі по інший бік головної водної артерії країни очікується сніг, але несильний.

Україну ненадовго порадує суха погода зі спокійним вітром, та незабаром накриє мокрим снігом

Карта погоди в Україні 19 січня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали, як допомогти організму нормально перенести різкі перепади погоди.

Також повідомлялося, що через штормовий вітер і негоду в Україні було знеструмлено майже 1 500 населених пунктів.

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