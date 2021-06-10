На Украину налетит грозовая стихия: где сильно испортится погода

Погода в Украине в пятницу, 11 июня, будет неистовой в некоторых областях. Синоптик прогнозирует кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. Где ожидаются осадки, а в каких областях их вероятность наименьшая - читайте далее в нашем материале.
Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.
"Синоптическая ситуация 11-го июня в Украине будет определяться атмосферными фронтами. Поэтому в большинстве областей особенно в дневные часы кратковременные дожди, грозы, при грозах порывистый ветер!" - предупредила синоптик.
По ее прогнозу, самая низкая вероятность дождя в Киевской, Черниговской областях, а также во многих районах юга.
Фото: Погода в Украине 11 июня (facebook.com/tala.didenko)
При этом синоптик напомнила, что в летнее время красивые белые облака могут быстро превращаться в грозовые.
Температура воздуха завтра будет в пределах +20+24 градуса.
По прогнозу Диденко ,11 июня дождь вероятно обойдет столицу "боком". А в субботу, 12-го числа, шансы на осадки еще ниже. Температура завтра-послезавтра +21+24 градуса.
"А вот в воскресенье в столице увеличатся шансы на дождь и немного посвежеет", - добавила синоптик.
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