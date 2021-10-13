UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украину накрывает ужасный смог. Такое бывает только в самых грязных центрах Азии и Африки (фото)

Автор: Светлана Мащенко

Украину накрывает облаком черного смога, которое разрастается и уже завтра-послезавтра, 14-15 октября, может добраться до столицы. Зона грязного воздуха расширяется, о чем свидетельствуют снимки со спутника.

Об этом в Facebook написал эксперт по работе жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко.

Он опубликовал два фото, на которых видно, как облако увеличилось буквально за сутки.

"Уже завтра, послезавтра вот это ужасное красно-черное пятно расширится до Киева, сейчас оно в районе Черкасс и Полтавы", - пишет эксперт.

Коллаж РБК-Украина: Украину накрывает смог (фото: facebook.com/Олег Попенко)

В чем причина загрязнений?

По словам Олега Попенко, загрязнение связано не так с погодными условиями, как с началом отопительного сезона в сельской местности с использованием дров, а также со сжиганием листьев.

"Очевидно, это облако, как процесс накопления выбросов в атмосферу именно в Украине. Такое количество выбросов бывает только в самых грязных центрах Азии и Африки и в больших мегаполисах", - предупредил эксперт и добавил, что такие процессы возникают в Украине ежегодно в начале-середине октября.

Как избежать серьезных последствий от отравления дымом и смогом

  • Нельзя долго быть на воздухе, особенно детям и беременным женщинам.
  • Не нужно лишний раз открывать окна. А если уже пришлось, то завешивать их влажной тканью и периодически ее менять.
  • Для очистки воздуха лучше использовать кондиционер.
  • Меньше курить и отказаться от алкоголя.
  • Если пахнет дымом - надевать защитные маски, лучше - респираторы.
  • Пить побольше жидкости, придерживаться диеты, отказавшись от вредной пищи.
  • Несколько раз в день принимать душ.
  • Промывать нос и горло соленой водой.
  • Для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями важно измерять артериальное давление не менее двух раз в день, при устойчивой артериальной гипертензии - обратиться к врачу.
  • В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении одышки, кашля, бессонницы) - проконсультируйтесь с доктором.

Ранее мы писали, что такое метеозависимость, почему мы реагируем на погоду, и как это лечить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев