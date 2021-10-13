Україну накриває жахливий смог. Таке буває тільки в найбрудніших центрах Азії та Африки (фото)

Він опублікував два фото, на яких видно, як хмара збільшилася буквально за добу.

"Вже завтра, післязавтра ось ця жахлива червоно-чорна пляма розшириться до Києва, зараз вона в районі Черкас і Полтави", - пише експерт.

Колаж РБК-Україна: Україну накриває смог (фото: facebook.com/Олег Попенко)

У чому причина забруднень?

За словами Олега Попенка, забруднення пов'язане не так з погодними умовами, як з початком опалювального сезону в сільській місцевості з використанням дров, а також зі спалюванням листя.

"Очевидно, це хмара, як процес накопичення викидів в атмосферу саме в Україні. Така кількість викидів буває тільки в найбрудніших центрах Азії та Африки і у великих мегаполісах", - попередив експерт і додав, що такі процеси виникають в Україні щорічно на початку-середині жовтня.

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