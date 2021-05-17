Украину накрывает циклоном с ливнями, градом и шквалами: где испортится погода

"Циклон с юго-востока принес сегодня в большинство областей Украины кратковременные дожди, грозы, в южных и центральных областях местами - значительные дожди (на западе и востоке страны - небольшие)", - говорится в сообщении.

Согласно видео со спутниковой анимации, утром понедельника над центральными областями мощные дождевые облака.

Синоптики предупредили, что в южных и центральных областях при грозах местами град и шквалы 15-20 м/с.

Видео: Украину накрыло мощными дождевыми облаками (facebook.com/UkrHMC)

Синоптик Наталка Диденко также предупредила о циклонической активности. Она прогнозирует, что осадки доберутся в течение дня до запада, востока и юга.

"Серьезная облачность мощная сейчас - над Украиной! Идут дожди, гремят грозы. Запад, восток, часть юга находятся пока среди сухой погоды, но это - временно.

Фото: Украину накрыло грозами (facebook.com/tala.didenko)