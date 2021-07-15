Украину накрывает плотное пыльное облако из Сахары: для кого оно опасно

Особенно опасны эти облака для людей с астмой или респираторными заболеваниями.

"Аэрозоли угрожают здоровью людей при вдыхании, особенно угрожают больным астмой или другими респираторными заболеваниями. Также аэрозоли рассеивают и поглощают солнечный свет, уменьшают видимость. Они влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков", — отметил Валерий Латуха.

Он отметил, что источники аэрозолей включают промышленные загрязнения атмосферы, дым от пожаров, пыль от пылевых бурь, морскую соль, а также вулканический пепел и смог.

Темно-красным цветом на рисунке обозначены высокие концентрации пыли, которые максимально снижают прозрачность атмосферы.

"Поскольку аэрозоли трудно идентифицировать, когда они случаются на разных типах наземных поверхностей и поверхностей океана, Worldview предлагает несколько различных типов слоев изображений, которые помогают в идентификации", — резюмировал эксперт.