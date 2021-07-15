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Україну накриває щільна пилова хмара з Сахари: для кого вона небезпечна

Автор: Людмила Жукова

Україну накриває щільна, пилова хмара з Сахари. Вона прийшла до нас з території Польщі і може бути небезпечна для клімату і деяких людей.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив синоптик Валерій Латуха.

Особливо небезпечні ці хмари для людей з астмою або респіраторними захворюваннями.

"Аерозолі загрожують здоров'ю людей при вдиханні, особливо загрожують хворим на астму або іншими респіраторними захворюваннями. Також аерозолі розсіюють і поглинають сонячне світло, зменшують видимість. Вони впливають на погоду і клімат, охолоджуючи або зігріваючи Землю, допомагаючи або запобігаючи утворенню хмар", — зазначив Валерій Латуха.

Він зазначив, що джерела аерозолів включають промислові забруднення атмосфери, дим від пожеж, пил від пилових бур, морську сіль, а також вулканічний попіл і смог.

Темно-червоним кольором на малюнку позначені високі концентрації пилу, які максимально знижують прозорість атмосфери.

"Оскільки аерозолі важко ідентифікувати, коли вони трапляються на різних типах наземних поверхонь і поверхонь океану, Worldview пропонує кілька різних типів шарів зображень, які допомагають в ідентифікації", — резюмував експерт.

Як ми писали раніше, синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться спека.

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