Україну накриває щільна пилова хмара з Сахари: для кого вона небезпечна

Особливо небезпечні ці хмари для людей з астмою або респіраторними захворюваннями.

"Аерозолі загрожують здоров'ю людей при вдиханні, особливо загрожують хворим на астму або іншими респіраторними захворюваннями. Також аерозолі розсіюють і поглинають сонячне світло, зменшують видимість. Вони впливають на погоду і клімат, охолоджуючи або зігріваючи Землю, допомагаючи або запобігаючи утворенню хмар", — зазначив Валерій Латуха.

Він зазначив, що джерела аерозолів включають промислові забруднення атмосфери, дим від пожеж, пил від пилових бур, морську сіль, а також вулканічний попіл і смог.

Темно-червоним кольором на малюнку позначені високі концентрації пилу, які максимально знижують прозорість атмосфери.

"Оскільки аерозолі важко ідентифікувати, коли вони трапляються на різних типах наземних поверхонь і поверхонь океану, Worldview пропонує кілька різних типів шарів зображень, які допомагають в ідентифікації", — резюмував експерт.