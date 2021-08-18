Украину накрыло мощным ураганом: деревья падали, как спички

В Украине 17 августа пронесся мощный ураган. Он затронул Львовскую область, Хмельницкую и часть Черновицкой.
Так, о последствиях урагана на Буковине пишет издание "Молодой буковинец".
Отмечается, что стихия повалила десятки деревьев и обесточила некоторые населенные пункты.
Местные жители сообщили, что с сначала прошел ливень с грозой и шквалами, после которых автомобильные трассы укрылись листьями и поваленными частями деревьев.
По словам черновчанина Ярослава Адамчука, такая ситуация возникла сегодня в результате непогоды на участке автодороги "Черновцы-Берегомет".
Ураган затронул также часть бывшего Новоселицкого района. Как сообщает издание "Район-Инфо", в результате непогоды пострадали деревья на автодороге в села Брест и Малиновка.
Пострадали деревья на автодороге Брест - Малиновка (facebook.com/rayoninfo)
В Хмельницком прошел дождь, который затопил улицы города. Непогода валила деревья и обесточила часть города. Стихия началась в 5 вечера и за короткое время превратила город в Венецию. Об этом сообщает издание "Є".
Отмечается, что местами ливень сопровождался градом и шквальным ветром. В частности, сильно затопило часть улицы Панаса Мирного на Озерной. На отрезке улицы рядом с озером вода полностью заполнила дорогу и потоком стекала прямо в водоем.
Также местніе жители сообщают, что местами выпал большой град.
Как мы сообщали ранее, Львов снова накрыло ураганом.