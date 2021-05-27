Украину накроет жарой с сильными грозами: синоптики напугали прогнозом
Погода в Украине в пятницу, 28 мая, ожидается опасная и неприятная. Часть страны прогреется до +28 градусов, но синоптики прогнозируют сильные грозы, ливни, местами возможен град.
Какая погода ожидает украинцев в ближайшие сутки, рассказали в Украинском гидрометцентре.
На востоке страны ночь будет сухая, а днем по всем областям пройдут грозы. Температура воздуха в ночное время составит +10 +15 градусов, днем прогреется до +25 +28 градусов.
В южной части страны осадки ожидаются везде, кроме Одессы. Ночью в регионе от +13 до +15 градусов, днем в Одессе до +24 градусов, в остальных областях до +26 +28 градусов. В Крыму днем ожидаются кратковременные дожди, ночью +13 +15 градусов, днем от +24 до +26 градусов.
На севере страны кратковременные дожди будут идти ночью, а также днем. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +13 +15 градусов, днем от +23 до +25 градусов.
В западных областях грозами зацепит Тернополь, Хмельницкий и Винницу, в остальных городах региона – кратковременные дожди, местами сильные. Ночью в регионе от +10 до +12 градусов, днем ожидается от +18 до +20 градусов.
В центральной части страны ожидаются сильные грозы ночью и днем. Температура воздуха ночью +10 +12 градусов, днем воздух прогреется до +25 +27 градусов.
В Киеве 28 мая синоптики прогнозируют дождь ночью, а днем пройдет гроза. Температура воздуха в столице ночью составит +13 +15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +21 +23 градусов.
Карта погоды в Украине на пятницу, 28 мая
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину придет новый циклон с сильными грозами и дождями.
А также рассказывали о том, что метеорологи спрогнозировали самый жаркий год за всю историю наблюдений.