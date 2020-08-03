Украину накроет жарой, а ночью будет холодно: синоптики удивили прогнозом

Погода в Украине во вторник, 4 августа, снова начнет меняться. Синоптики прогнозируют существенное повышение температуры воздуха днем. Однако в большинстве регионов ночью будет прохладно. А вот дожди и грозы на территории Украины стоит ожидать не ранее выходных.

На востоке страны будет сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха будет колебаться от +11 до +14 градусов, днем ожидается от +27 до +29 градусов, местами прогреется до +30 градусов.

В южных областях без осадков, солнечно и ясно. Ночью в регионе температура опустится до +14 +17 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов, в Херсоне до +30 градусов. В Крыму солнечно и сухо, ночью +15 +17 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

На севере страны осадки не прогнозируются, ожидается сухая и ясная погода. Ночью от +12 до +14 градусов, днем ожидается от +26 до +28 градусов.

В западных областях будет сухо и солнечно, без осадков. Температура ночью местами опустится до +11 +15 градусов, днем потеплеет, столбики термометров покажут от +26 до +29 градусов.

В центральной части страны сухо и солнечно. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов, днем прогреется до +27 +30 градусов.

В Киеве 4 августа сухо и солнечно, без осадков. Ночью от +13 до +15 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 4 августа

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха начнет подниматься во всех регионах страны, местами ожидается до +32 +34 градусов. Ночи ожидаются более прохладные. Небольшие кратковременные грозы стоит ожидать в центральных, западных и северных областях только в субботу, 8 августа.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали о том, какая погода ждет Украину до конца августа.

А также рассказывали о том, что стал известен прогноз погоды на ближайшую неделю.